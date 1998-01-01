رهط: مداهمات واعتقالات وهدم 6 منازل

القدس المحتلة / سما /

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية 6 منازل مأهولة وعدد من المعرشات بذريعة البناء دون ترخيص، في مدينة رهط بمنطقة النقب، وذلك بحماية قوات معززة من الشرطة صباح اليوم، الأربعاء.

وقال شهود عيان لـ"عرب 48" إن الشرطة اقتحمت حي العتايقة في رهط، واعتقلت عضو التجمع الوطني الديمقراطي وعضو بلدية رهط، الحاج سليمان العتايقة، وابنيه محمد وغسان العتايقة، وآخرين، قبيل تنفيذ جرائم هدم المنازل.

وأكدوا أن قوات الهدم أجبرت الأهالي من عائلة العتايقة على إخلاء 6 منازل قبيل هدمها وتشريد أصحابها.

وقامت الشرطة باقتحام حي العتايقة في رهط عدة مرات، في الآونة الأخيرة، بهدف الضغط وتهديد الأهالي ودفعهم لإخلاء منازلهم وأرضهم. كما نفذت اعتقالات وتحقيقات مع عدة أشخاص من عائلة العتايقة خلال الأشهر الماضية.

أبو عرار: اليمين المتطرف يزيد بوتيرة هدم بيوتنا للدعاية الانتخابية

وقال النائب طلب أبو عرار الذي تواجد لدى عائلة العتايقة في رهط، إن "ما رأيناه من هدم واعتقال، واستعمال العنف من قبل الشرطة لهو أمر مستهجن، فرغم محاولاتنا من الصباح لمنع الهدم إلا أن مدير سلطة تدمير عرب النقب، العنصري يائير معيان، رفض رفضا قاطعا، وبذلك تبين أن زيادة وتيرة هدم البيوت في هذه الأيام كمثل التي شهدناها اليوم لدى عائلة العتايقة جنوبي رهط، هدفها استعمال اليمين المتطرف للدعاية الانتخابية لجني الصوت اليهودي المتطرف".

وأضاف أن "زيادة وتيرة هدم البيوت والتي فاقت 8 آلاف بيت خلال السنوات الخمس الأخيرة، بإيعاز من سلطة تدمير البدو ورئيسها، لخدمة اليمين المتطرف وحزب 'البيت اليهودي' المتطرف، هدفها رفع أسهمهم في الانتخابات، لذا علينا أن نتوحد ضد اليمين المتطرف من أجل نيل حقوقنا والعيش بأمان".