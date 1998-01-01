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المجلس الوطني يدعو لتحرك برلماني دولي لإدانة جرائم الاحتلال بحق شعبنا

الأربعاء 20 مارس 2019 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نعى المجلس الوطني الفلسطيني، شهداء فلسطين الثلاثة، الذين ارتقوا امس وفجر اليوم الأربعاء، في مدينة نابلس وبلدة عبوين شمال رام الله.

وطالب المجلس الوطني في بيان صحفي اليوم، الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العملية والفورية لتنفيذ قرار جمعيتها العامة الذي اتخذته في حزيران الماضي، والخاص بحماية أبناء شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدوان وجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الحاجة الملحة لتحرك برلماني دولي عاجل لتحميل دولة الاحتلال المسؤولية كاملة عن كل تلك الجرائم، استناداً لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، داعيا الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي إدانة تلك الجرائم واتخاذ قرارات تحمي الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.

وشدد المجلس الوطني على استمرار النضال الفلسطيني مهما بلغت التضحيات حتى نيل كافة حقوقنا المشروعة بالعودة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدنية القدس.

#المجلس الوطني

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