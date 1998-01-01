  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين حمدان ونوري في نابلس

الأربعاء 20 مارس 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين حمدان ونوري في نابلس


رام الله / سما /

شيع آلاف المواطنين ، اليوم الأربعاء، جثمانيْ الشهيديْن رائد حمدان (21 عاما) وزيد نوري (20 عاما) في مدينة نابلس.

و استُشهد الشابان الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عند مفترق الغاوي بشارع عمان شرق نابلس.

كما عمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، محافظتي نابلس وسلفيت، حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، وأُغلقت الجامعات، وبعض المدارس أبوابها، وكذلك المصارف، التزامًا بالحداد الوطني في نابلس، فيما سيعم الاضراب محافظة سلفيت حتى الساعة السادسة مساء.

يتبع ..

الأكثر قراءة اليوم

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...

رابط للتسجيل.. اتفاقية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بغزة

غزّة ليس الجزائر ولا ليبيا ولا حتّى السودان.. و”حماس″ ارتكبت خطيئةً كُبرَى ..عبد الباري عطوان

العمادي: نجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة بغزة

خريشة يدين الانتهاكات في غزة ويقول :"هل يعقل ان يضرب د.ابو يوسف "؟

زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

طائرات الاحتلال تستهدف نقاط شرق غزة و رفح

الأخبار الرئيسية

1

تنكروا على انهم من بائعي الخضار.. بالصور: قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال أبو ليلى

الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

اصابات في تفجير منزل بعبوين و استشهاد منفذ عملية سلفيت بمواجهات مع الاحتلال

حماس

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...