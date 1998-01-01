الآلاف يُشيعون جثماني الشهيدين حمدان ونوري في نابلس

رام الله / سما /

شيع آلاف المواطنين ، اليوم الأربعاء، جثمانيْ الشهيديْن رائد حمدان (21 عاما) وزيد نوري (20 عاما) في مدينة نابلس.

و استُشهد الشابان الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال عند مفترق الغاوي بشارع عمان شرق نابلس.

كما عمّ الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، محافظتي نابلس وسلفيت، حدادًا على أرواح الشهداء الثلاثة، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية، وأُغلقت الجامعات، وبعض المدارس أبوابها، وكذلك المصارف، التزامًا بالحداد الوطني في نابلس، فيما سيعم الاضراب محافظة سلفيت حتى الساعة السادسة مساء.

يتبع ..