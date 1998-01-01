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القوى الوطنية في رام الله تعلن الحداد وتدعو إلى تصعيد شامل الجمعة

الأربعاء 20 مارس 2019 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوى الوطنية في رام الله تعلن الحداد وتدعو إلى تصعيد شامل الجمعة


رام الله / سما /

أعلنت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأربعاء، الحداد على أرواح الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية.

ودعت في بيان صحفي، إلى المشاركة في الوقفة التي دعت إليها على دوار المنارة يوم غدٍ الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرا، لمناسبة الذكرى 51 لمعركة الكرامة الخالدة، وتأكيدا على حتمية النصر.

كما دعت إلى اعتبار الجمعة يوم تصعيد ميداني شامل على نقاط الاحتكاك، والتماس، في: بيت ايل، وبلعين، ونعلين، وبيت سيرا، وجبل الريسان، والمغير، والدعوة لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه الجبناء، وتأكيدا على حق شعبنا في كفاحه الوطني حتى النصر والحرية.

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