الصحة بغزة ترفع حالة جهوزيتها استعداداً لمسيرات 30 مارس

غزة / سما /

أكد د.أحمد شتات مدير دائرة الأطباء بوزارة الصحة بغزة، على أن مستشفيات وزارته بطواقمها الطبية رفعت حالة جهوزيتها للتعامل مع الاصابات المحتملة استعدادا للثلاثين من مارس الجارى، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمسيرة العودة الكبرى.

وأوضح د.شتات، أن جميع الكوادر الصحية في المستشفيات على أتم الاستعداد للتعامل مع الاصابات و عمليات الفرز وسد الفجوات لتحسين الاداء و تقديم الخدمة الصحية كاملة للحفاظ على حياة المصابين ,من خلال تقليل مدة الانتظار في أقسام الطوارىء و تقديم الخدمة السريعة و الامنة للتخفيف من المضاعفات و الوفيات .

و شدد خلال اجتماعاته المتكررة مع الطواقم الطبية على توحيد العمل و التكامل بين مقدمى الخدمة من جراحى الاوعية الدموية و العظام ,الى جانب توحيد الاداء و التعامل مع اصابات الاطراف السفلية بما يحقق أعلى مستوى آمن من الخدمة و الحفاظ على الأطراف.

ونوه الى أنه جارى اعادة و توزيع بعض الكوادر الصحية الى بعض المستشفيات لسد الاحتياجات ,بالاضافة الى دعمها بطواقم طبية من الوافدين الأجانب.

وقال خلال لقاء اعلامى :"بأنه جارى العمل على بروتوكول موحد لاستخدام المضادات الحيوية و مسنكات الآلام داخل غرف العمليات و أقسام الطوارىء، اضافة الى توحيد بروتوكولات مكافحة العدوى.

و على صعيد الشراكة بين مقدمى الخدمة الصحية، أفاد د.شتات بأنه تم الاتفاق مع المؤسسات الأهلية في كافة المحافظات لاستيعاب المصابين في حالة الطوارىء ,لافراغ الاسرة لاستقبال حالات المصابين الجدد.

و نوه مدير دائرة الاطباء الى أنه تم التوافق مع منظمة الصليب الاحمر الدولى لتوسعة أقسام الطوارىء في بعض المستشفيات الضيقة بخيم طبية لنصبها أمام أقسام الطوارىء لزيادة القدرة الاستيعابية للأسرة و الحالات .

و حول الادوية و المستهلكات الطبية، أفاد د.شتات بأنه تم التعاون مع ادارة الصيدلة و الشركاء ذات الاختصاص لتأمين الاحتياجات اللازمة بمعدلات كافية من الادوية و المستهلكات الطبية بما يخدم أى سيناريو محتمل في التعامل مع المصابين.