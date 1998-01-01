تعليق الدوام في كافة الجامعات حداداً على ارواح الشهداء

رام الله / سما /

اعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن تعليق الدوام بكافة الجامعات الفلسطينية، اليوم الاربعاء، من الساعة العاشرة حتى نهاية الدوام حداداً على ارواح الشهداء، واستنكاراً للقمع والاعتداء من قبل الاحتلال على أبناء الشعب ومقدساته، مطالباً باحترام حرمة الجامعات الفلسطينية.

كما استنكر المجلس اغتيال 3 من أبناء الشعب على يد جيش الاحتلال التي حدثت في نابلس وسلفيت.

وقال المجلس ان مجلس الاتحاد يؤكد على قدسية المسجد الأقصى الاسلامية وأحقية الشعب الدينية والتاريخية في كل شبر من القدس والمسجد الأقصى بما فيها مصلى باب الرحمة، داعيا أبناء للوقوف في وجه مخططات الاحتلال الهادفة لتهويد القدس والمسجد الأقصى وتهجير أهلها، داعيا مجلس الاتحاد كافة أبناء الشعب للتصدي للمؤامرات للنيل من صمود الأسرى.

وعبر مجلس الاتحاد عن رفضه الشديد لاقتحام جامعة الأزهر والاعتداء على الطلبة والعاملين فيها مطالبا باحترام حرمة الجامعات التي ضمنتها كافة القوانين والأعراف الدولية.

وحذر من عواقب هذه الاجراءات من أي طرف كان لما فيها من خطورة على السلم الأهلي الفلسطيني وعلى الوحدة الوطنية، داعيا الجميع لرصد الصفوف وإلى الوقوف سوياً في وجه المحتل التي لا يفرق رصاصه بين أبناء الشعب.