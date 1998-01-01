خط شعارات عنصرية على مسجد ومركبات في بتير

رام الله / سما /

هاجم مستوطنون من عصابات تدفيع الثمن، فجر اليوم الأربعاء، بتير غرب بيت لحم، وخطّوا شعارات عبرية تحرّض ضد العرب، على مسجد ومركبات في القرية بعد أن خرقوا إطاراتها.

وأفاد الصحفي مصطفى بدر من بتير، أنّ إطارات 17 مركبةٍ تعرّضت للإعطاب، في منطقة الجرون وسط البلدة، وجرى خطّ شعاراتٍ عنصريةٍ ورسم نجمة داوود على بعضها وعلى مدخل مسجد الرحمن في المنطقة.

وقال بدر إنّ المواطنين تفاجأوا عند الذهاب لأعمالهم منذ الخامسة صباحًا بهذه الاعتداءات التي طالت مركباتهم، حيث قال محمد البطمة أحد المتضررين وهو صاحب مخبز، أنه وعند خروجه لاحظ بأن أحدًا قد قام بثقب إطارات سيارته، وعندما أراد تصليحها وجد أن جميع السيارات في الشارع قد تعرضت لنفس العمل.