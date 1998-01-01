حلا شيحة تعود للحجاب من جديد

وكالات / سما /

تواصل الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحا، تصوير دورها فى مسلسل "زلزال" أمام النجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2019.

وظهرت حلا فى كواليس المسلسل مرتدية الحجاب، بعد أن خلعته واقعيا أغسطس الماضى، وعادت بعده للساحة الفنية مرة أخرى.

وتؤدى حلا فى المسلسل شخصية "صافية" الفتاة الشعبية التى تملك عربة فول داخل موقف ميكروباصات، ويقع فى حبها بطل العمل محمد رمضان وتتصاعد الأحداث فى إطار شعبى.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية.