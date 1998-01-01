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حمامة زاجلة تباع بسعر خيالي!

الأربعاء 20 مارس 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حمامة زاجلة تباع بسعر خيالي!


وكالات / سما /

أصبحت حمامة فلامندية تدعى "أرماندو" أغلى حمامة تباع على الإطلاق في العالم، إذ بيعت بمبلغ خيالي بلغ 1.25 مليون يورو.

واشترى "أرماندو" مواطن صيني في مزاد علني لدار "Pipa"، أقيم يوم الأحد 17 مارس الجاري، في مدينة كنيسيلار التابعة لإقليم الفلامندي البلجيكي.

وبدأ المزاد في 4 مارس الجاري، وبعد دقائق قليلة من الافتتاح، ارتفع سعر الحمامة إلى 300 ألف يور.

وبلغ ثمن الحمامة الزاجلة، صباح يوم الأحد، 532 ألف يورو، وبعد أكثر من ساعة، ارتفع السعر لأكثر من الضعف.

وتعد الحمامة "أرماندو"، البالغة من العمر 5 سنوات، من أفضل "اللاعبين" في تاريخ سباقات الحمام، وفازت بالعديد من الجوائز.

ولا يخطط الشاري الصيني لزج "أرماندو" في السباقات، بل ينوي الحصول منها على ذرية جديدة من الطيور "الأصيلة" للمشاركة في المسابقات مستقبلا.

#حمامة

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