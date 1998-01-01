  1. الرئيسية
  2. الصحة

النوم أفضل من الرياضة لفقدان الوزن!

الأربعاء 20 مارس 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النوم أفضل من الرياضة لفقدان الوزن!


وكالات / سما /

تبين أن الحصول على قسط كاف من النوم، يتراوح من 7 إلى 8 ساعات في الليلة الواحدة، يمكن أن يكون أفضل من الذهاب إلى صالات الرياضة خاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن.

وفي حديثه مع "ميرور أونلاين"، قال الدكتور غاي ميدوز، المؤسس المشارك لكلية "النوم": "في الوقت الذي نعيش فيه جميعا حياة مزدحمة، غالبا ما أُسأل عما إذا كان الاستيقاظ قبل ساعة من الذهاب إلى العمل، للقيام بالتمارين الرياضية فكرة جيدة أم لا".

واستطرد موضحا: "من وجهة نظري، يعد التمرين الرياضي مهما حقا للحفاظ على اللياقة البدنية، ولكن دون أن يتداخل مع النوم مطلقا. على العكس تماما، إذا كنت تسعى إلى بلوغ أهداف اللياقة البدنية، فإن الحصول على قسط كاف من النوم الجيد يجب أن يكون جزءا أساسيا من خطة التدريب الخاصة بك".

ويوضح الدكتور ميدوز أن مقدار النوم الذي نحتاجه يمكن أن يختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام يجب أن نحصل على 8 ساعات من النوم لنشعر بحيوية طوال اليوم.

ويواصل الطبيب حديثه قائلا: "إذا كان الهدف من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية هو إنقاص الوزن، فإن الحصول على قسط كاف من النوم يمكن أن يكون الحل أيضا. إن النوم ضروري لتنظيم هرمونات الشهية، غريلين وليبتين، المسؤولة عن التحكم بالإحساس بالجوع والامتلاء (الشبع)".

ويقول العلماء إنه بعد ليلة نوم فقيرة، يمكن أن تزداد شهيتنا للطعام بنسبة تصل إلى 45%، وهو ما يفسر تناول الناس لـ 300 سعرة حرارية في المتوسط باليوم الواحد، ما يتناسب مع الأبحاث الأخرى التي وجدت أن الأفراد الذين ينامون أقل من 8 ساعات في المتوسط، لديهم نسبة عالية من الدهون في الجسم.

وعلاوة على ذلك، أوضح ميدوز كيف أن الحصول على قسط كاف من النوم، مفيد للدماغ والقلب ويساعد على تقوية جهاز المناعة.

#النوم #الوزن

الأكثر قراءة اليوم

رابط للتسجيل.. اتفاقية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بغزة

غزّة ليس الجزائر ولا ليبيا ولا حتّى السودان.. و”حماس″ ارتكبت خطيئةً كُبرَى ..عبد الباري عطوان

العمادي: نجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة بغزة

حماس تستنكر الاعتداء على د.ابو سيف وتدعو الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم

لهذه الاسباب .. وقف تصدير البندورة والخيار من غزة

خريشة يدين الانتهاكات في غزة ويقول :"هل يعقل ان يضرب د.ابو يوسف "؟

زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

الأخبار الرئيسية

1

تنكروا على انهم من بائعي الخضار.. بالصور: قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال أبو ليلى

الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

اصابات في تفجير منزل بعبوين و استشهاد منفذ عملية سلفيت بمواجهات مع الاحتلال

حماس

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...