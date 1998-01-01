مايكروسوفت تمدد الحماية لمتصفحي كروم وفايرفوكس

وكالات / سما /

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق الامتداد الخاص ببرنامج الحماية التابع لهاWindows Defender لمتصفحات الويب من الشركات الخارجية، مثل كروم من غوغل وفايرفوكس من موزيلا.

وقالت الشركة إن هدفها هو توسيع تقنية الحماية والاحتواء الخاصة بها لتشمل المتصفحات الأخرى وإعطاء العملاء وسيلة لحماية أنفسهم من الهجمات القائمة على المتصفح.

وقال مدير برنامج "ويندوز إنسايدر" Windows Insider، دونا سوكار، ومدير البرنامج الرئيسي، براندون ليبلانك، في منشور على مدونة الشركة إن الامتداد يعيد توجيه عمليات التصفح غير الموثوق بها إلى برنامج الحماية Windows Defender Application Guardالخاص بمتصفح "مايكروسوفت إيدج" Microsoft Edge.

وتقوم فكرة آلية الحماية التي توفرها مايكروسوفت على أن يتحقق برنامج Windows Defender من عنوان URL ويتأكد من وجوده في قائمة خاصة بالمواقع الموثوق بها. وإن وجد أن الموقع ضار، فستتم إعادة توجيه المستخدم إلى جلسة "إيدج" معزولة، حيث تشكل تلك الجلسة بيئة تصفح آمنة تعزل الموقع غير الموثوق عن باقي نظام التشغيل.

وقال سوكار وليبلانك: "من خلال إمكانية التبديل الديناميكي القادمة، إذا حاول المستخدم الانتقال إلى موقع موثوق أثناء وجوده في جلسة مايكروسوفت إيدج معزولة، فسيتم إرجاع المستخدم إلى المتصفح الافتراضي".

يُشار إلى أن امتداد Windows Defender Application Guard متاح في الوقت الحالي لمستخدمي متصفحي كروم وفايرفوكس فقط ضمن البرنامج التجريبي Windows Insiders من نظام ويندوز 10 مع الإصدار 1803 وما بعده. هذا، وتعتزم مايكروسوفت إتاحته للمزيد من المستخدمين قريبًا.