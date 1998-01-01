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"سامسونغ" تطور هاتفا بكاميرا مخفية تحت الشاشة!

الأربعاء 20 مارس 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سامسونغ" تطور هاتفا بكاميرا مخفية تحت الشاشة!


وكالات / سما /

تعمل شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونغ" على تطوير هاتف ذكي بشاشة تمتد على كامل واجهة الجهاز.

وبحسب وكالة يونهاب فإن الهاتف الجديد سيزود بكاميرات أمامية وأجهزة استشعار تحت الشاشة، ما يجعل الشاشة "ملء الهاتف" بشكل كامل.

وقال يانغ بيونغ دوك، نائب رئيس مجموعة البحث والتطوير في مجال الاتصالات المتنقلة في سامسونغ، خلال مؤتمر صحفي: "على الرغم من أنه لن يكون من الممكن إنشاء هاتف ذكي بشاشة تمتد على كامل الهاتف، خلال العام أو العامين المقبلين، إلا أن التكنولوجيا يمكن أن تتحرك إلى الأمام إلى النقطة التي ستكون فيه فتحة الكاميرا غير مرئية، مع عدم التأثير على وظيفة الكاميرا بأي شكل من الأشكال".

ويأتي هذا الإعلان عقب أشهر قليلة من إطلاق سامسونغ لجهاز "غالاكسي إس 10"، وهو أول هاتف ذكي يعرض شاشة "Infinity O"، وهي شاشة تضع الكاميرا الأمامية في ثقب في الشاشة الرئيسة في الزاوية العلوية اليسرى، إلى جانب أجهزة استشعار أخرى.

وأشاد يانغ بشاشة "Infinity O" باعتبارها "علامة فارقة" للشركة، لكنه قال إن سامسونغ تبحث عن تصاميم أكثر قوة، عن طريق نقل الكاميرا تحت الشاشة.

#سامسونغ #كاميرا

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