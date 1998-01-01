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تسريب مواصفات الجيل القادم من هواتف "غوغل"

الأربعاء 20 مارس 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريب مواصفات الجيل القادم من هواتف "غوغل"


وكالات / سما /

سرّب المصمم "SRender" بعض المعلومات عن تصميم ومواصفات الجيل القادم من هواتف شركة غوغل.

وبالنظر للصور المسربة، يمكن أن نلاحظ أن "Pixel 4" أتى بشاشة تملأ كامل مساحة الواجهة الأمامية تقريبا، وفي زاويتها العليا من الجانب الأيسر ثقب صغير للكاميرا، وتشبه إلى حد كبير شاشات هواتف "s10" التي أطلقتها سامسونغ مؤخرا.

والملفت للنظر أيضا في هذا الهاتف، هو الكاميرا الأساسية المزدوجة، الأمر الذي لم تعتد "غوغل" طرحه في هواتفها، علما بأن كاميرات أجهزة "Pixel" أحادية العدسة كانت تصنف من أفضل كاميرات الهواتف في الأسواق في السنوات الأخيرة.

كما تشير التسريبات إلى أن "Pixel 4" سيزود بمعالج "Snapdragon 855"، أسرع معالج للهواتف حاليا، وذاكرة وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وتقنية التعرف على الوجوه، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف في أكتوبر 2019، ويعمل بنظام "Android Q" الجديد، الذي بدأت "غوغل" باختباره على بعض نماذج الهواتف.

#هواتف #غوغل

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