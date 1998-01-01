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البرغوثي: يجب أن نتوحد في مواجهة جرائم الحرب التي اصبحت نهجا للاحتلال

الأربعاء 20 مارس 2019 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية عمليات الاعدام الميداني التي قامت بها قوات الاحتلال و مخابراته للشهداء عمر أبو ليلى، زيد نوري، ورائد حمدان بأنها جرائم حرب اصبحت نهجا للاحتلال ، الذي لا يتورع عن قتل الابرياء و نشر رواياته الكاذبة للأحداث المرة تلو الأخرى. 

و قال البرغوثي ان الشعب الفلسطيني يغلي بالغضب ازاء القمع و التنكيل و الاستعمار الاستيطاني ، و الحصار المالي و الاقتصادي ، و أنه لن يرضخ لعبودية الإحتلال، و منظومة الأبرتهايد العنصرية التي انشأها.

ودعا البرغوثي كافة القوى الفلسطينية الى تنحية خلافاتها وصراعاتها، و التوحد في مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع و مؤامرات لتصفية حقوقه الوطنية.

#مصطفى البرغوثي

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