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اتحاد الوسط يعلن جدول مباريات الاسبوع الثاني لدوري المناطق

الأربعاء 20 مارس 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الوسط يعلن جدول مباريات الاسبوع الثاني لدوري المناطق


رام الله / سما /

اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم فرع الوسط جدول مباريات الاسبوع الثاني لدوري المناطق كالتالي :

( محافظة القدس )

الجمعه ٢٢-٣:

حزما + بدو - استاد اريحا - الساعه ٥

السبت ٢٣-٣:

جبع + بيت عنان- استاد اريحا - الساعه ٥

الاثنين ٢٥-٣:

إسلامي سلوان + قطنه- استاد اريحا - الساعه ٦

الثلاثاء ٢٦-٣:

العيزريه + عناتا- استاد اريحا - الساعه ٥

( محافظة رام الله والبيره )

الاربعاء ٢٠-٣:

كفر نعمه + سنجل- استاد ماجد اسعد - الساعه ٦

الخميس ٢١-٣:

إسلامي رام الله + اللبن الغربي - استاد ماجد اسعد - الساعه ٦

الجمعه ٢٢-٣:

كفر عين + وبيت سيرا - استاد ماجد اسعد - الساعه ٢:٣٠

ديربزيع + صفا - استاد ماجد اسعد - الساعه ٥

السبت ٢٣-٣:

بيتونيا + دير قديس - استاد ماجد اسعد - الساعه ٣

ديرعمار + عطاره - استاد ماجد اسعد - الساعه ٧

الاحد ٢٤-٣:

عبيوين + الجلزون - استاد ماجد اسعد - الساعه ٦

الاثنين ٢٥-٣:

دير ابو مشعل + بلعين - استاد ماجد اسعد - الساعه ٧

الثلاثاء ٢٦-٣:اتحاد الشرطه + رنتيس - استاد ماجد اسعد- الساعه ٧

الاربعاء ٢٧-٣:

عين سينيا + دير نظام - استاد ماجد - اسعد الساعه ٧

#مباريات

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