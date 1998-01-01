اتحاد الوسط يعلن جدول مباريات الاسبوع الثاني لدوري المناطق

اعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم فرع الوسط جدول مباريات الاسبوع الثاني لدوري المناطق كالتالي :
( محافظة القدس )
الجمعه ٢٢-٣:
حزما + بدو - استاد اريحا - الساعه ٥
السبت ٢٣-٣:
جبع + بيت عنان- استاد اريحا - الساعه ٥
الاثنين ٢٥-٣:
إسلامي سلوان + قطنه- استاد اريحا - الساعه ٦
الثلاثاء ٢٦-٣:
العيزريه + عناتا- استاد اريحا - الساعه ٥
( محافظة رام الله والبيره )
الاربعاء ٢٠-٣:
كفر نعمه + سنجل- استاد ماجد اسعد - الساعه ٦
الخميس ٢١-٣:
إسلامي رام الله + اللبن الغربي - استاد ماجد اسعد - الساعه ٦
الجمعه ٢٢-٣:
كفر عين + وبيت سيرا - استاد ماجد اسعد - الساعه ٢:٣٠
ديربزيع + صفا - استاد ماجد اسعد - الساعه ٥
السبت ٢٣-٣:
بيتونيا + دير قديس - استاد ماجد اسعد - الساعه ٣
ديرعمار + عطاره - استاد ماجد اسعد - الساعه ٧
الاحد ٢٤-٣:
عبيوين + الجلزون - استاد ماجد اسعد - الساعه ٦
الاثنين ٢٥-٣:
دير ابو مشعل + بلعين - استاد ماجد اسعد - الساعه ٧
الثلاثاء ٢٦-٣:اتحاد الشرطه + رنتيس - استاد ماجد اسعد- الساعه ٧
الاربعاء ٢٧-٣:
عين سينيا + دير نظام - استاد ماجد - اسعد الساعه ٧