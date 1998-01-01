الاحتلال يعتقل شابا ويهدم غرفة وخزان ماء جنوب الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا، وهدمت خزان ماء وغرفة من الطوب والصفيح واستولت على خلايا شمسية، في قرية الطوبا، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان، ومنسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطوبا بمسافر يطا، واستولت على خلايا شمسية تزود عدة بيوت في القرية بالكهرباء، وهدمت خزان ماء، وغرفة مشيدة من الطوب والصفيح، تعود ملكيتها للمواطن عيسى علي عوض زين، واعتقلت الشاب عوض إبراهيم عوض (22 عاما).

يذكر أن الأهالي في قرى وخرب شرق يطا يتعرضون بشكل يوميا لانتهاكات قوات الاحتلال، التي تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم للاستيلاء عليها لصالح المستوطنات.