  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل شابا ويهدم غرفة وخزان ماء جنوب الخليل

الأربعاء 20 مارس 2019 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا، وهدمت خزان ماء وغرفة من الطوب والصفيح واستولت على خلايا شمسية، في قرية الطوبا، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفاد شهود عيان، ومنسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الطوبا بمسافر يطا، واستولت على خلايا شمسية تزود عدة بيوت في القرية بالكهرباء، وهدمت خزان ماء، وغرفة مشيدة من الطوب والصفيح، تعود ملكيتها للمواطن عيسى علي عوض زين، واعتقلت الشاب عوض إبراهيم عوض (22 عاما).

يذكر أن الأهالي في قرى وخرب شرق يطا يتعرضون بشكل يوميا لانتهاكات قوات الاحتلال، التي تهدف  إلى تهجيرهم من أراضيهم للاستيلاء عليها لصالح المستوطنات.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

رابط للتسجيل.. اتفاقية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بغزة

غزّة ليس الجزائر ولا ليبيا ولا حتّى السودان.. و”حماس″ ارتكبت خطيئةً كُبرَى ..عبد الباري عطوان

العمادي: نجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة بغزة

حماس تستنكر الاعتداء على د.ابو سيف وتدعو الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم

لهذه الاسباب .. وقف تصدير البندورة والخيار من غزة

خريشة يدين الانتهاكات في غزة ويقول :"هل يعقل ان يضرب د.ابو يوسف "؟

زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

الأخبار الرئيسية

1

تنكروا على انهم من بائعي الخضار.. بالصور: قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال أبو ليلى

الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

اصابات في تفجير منزل بعبوين و استشهاد منفذ عملية سلفيت بمواجهات مع الاحتلال

حماس

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...