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غانتس: لن أتعاون مع الأحزاب العربية

الأربعاء 20 مارس 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لن أتعاون مع الأحزاب العربية


القدس المحتلة / سما /

 قال بيني غانتس زعيم حزب تحالف أزرق– أبيض الإسرائيلي، الليلة الماضية، إنه لن يتعاون مع الأحزاب العربية، دون توضيح أكثر حول ما قصده.

وهاجم غانتس خلال لقاء مع القنوات العبرية الرئيسية، القيادة العربية في إسرائيل والتي اتهمها بارتكاب خطأ كبير من خلال مهاجمتها المستمرة لإسرائيل قائلا إنه لا يمكنه أن يجري حوارا سياسيا معها.

وأشار إلى أنه لن يجلس في حكومة مع تحالف الأحزاب اليمينية، ومنها حزب العظمة اليهودية. مشيرا إلى أنه لا يستبعد الجلوس مع حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بنيت وإيليت شاكيد، وكذلك مع حزب ميرتس.

وقال "سنشكل ائتلافا قائما على التحالف مع أحزاب أخرى تتفق معنا في الخطوط العريضة، كل شيء إسرائيلي ويهودي ليس ضد دولة إسرائيل".

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