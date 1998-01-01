  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يخطف الأنظار في تدريبات البرتغال

الأربعاء 20 مارس 2019 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يخطف الأنظار في تدريبات البرتغال


وكالات / سما /

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في تدريبات منتخب بلاده، لأول مرة منذ الإقصاء من كأس العالم 2018 في روسيا.

وتأتي عودة رونالدو للمنتخب, لضمان الظهور في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" يومي 22 و25 من الشهر الجاري أمام أوكرانيا وصربيا على الترتيب.

ورغم أن البرتغال بدأت معسكرها قبل يومين, إلا أن التركيز كان على رجوع "صاروخ ماديرا", وهو ما ظهر في المؤتمر الصحافي الذي مثّل فيه لاعب المنتخب جواو كانسيلو ليتحدث عن حالة الفريق، إذ أن كل الأسئلة كانت مرتبطة بالنجم البرتغالي ومنها: ما الذي تضيفه عودته للمنتخب؟, وما الذي يمكن انتظاره منه بانضمامه للمنتخب بعد المونديال؟.

ولاحقت الكاميرات رونالدو طيلة التدريب, بعدما كان غيابه عن المنتخب خلال الفترة الماضية باتفاق بينه وبين المدرب فرناندو سانتوس.

#كريستيانو رونالدو #البرتغال

الأكثر قراءة اليوم

رابط للتسجيل.. اتفاقية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بغزة

غزّة ليس الجزائر ولا ليبيا ولا حتّى السودان.. و”حماس″ ارتكبت خطيئةً كُبرَى ..عبد الباري عطوان

العمادي: نجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة بغزة

حماس تستنكر الاعتداء على د.ابو سيف وتدعو الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم

لهذه الاسباب .. وقف تصدير البندورة والخيار من غزة

خريشة يدين الانتهاكات في غزة ويقول :"هل يعقل ان يضرب د.ابو يوسف "؟

زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

الأخبار الرئيسية

1

تنكروا على انهم من بائعي الخضار.. بالصور: قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال أبو ليلى

الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

اصابات في تفجير منزل بعبوين و استشهاد منفذ عملية سلفيت بمواجهات مع الاحتلال

حماس

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...