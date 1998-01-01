رونالدو يخطف الأنظار في تدريبات البرتغال

وكالات / سما /

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة في تدريبات منتخب بلاده، لأول مرة منذ الإقصاء من كأس العالم 2018 في روسيا.

وتأتي عودة رونالدو للمنتخب, لضمان الظهور في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" يومي 22 و25 من الشهر الجاري أمام أوكرانيا وصربيا على الترتيب.

ورغم أن البرتغال بدأت معسكرها قبل يومين, إلا أن التركيز كان على رجوع "صاروخ ماديرا", وهو ما ظهر في المؤتمر الصحافي الذي مثّل فيه لاعب المنتخب جواو كانسيلو ليتحدث عن حالة الفريق، إذ أن كل الأسئلة كانت مرتبطة بالنجم البرتغالي ومنها: ما الذي تضيفه عودته للمنتخب؟, وما الذي يمكن انتظاره منه بانضمامه للمنتخب بعد المونديال؟.

ولاحقت الكاميرات رونالدو طيلة التدريب, بعدما كان غيابه عن المنتخب خلال الفترة الماضية باتفاق بينه وبين المدرب فرناندو سانتوس.