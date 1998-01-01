هازارد لا يعمل على صفقة انتقاله إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

نفى إدين هازارد نجم فريق نادي تشيلسي الإنجليزي أنه يعمل على صفقة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التقارير التي تتحدث عن وصول عرض من النادي الملكي للحصول على خدمات الدولي البلجيكي.

وكان اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً قد أثار الشائعات حول اقتراب رحيله إلى سانتياجو بيرنابيو، من خلال اعترافه برغبته في الدفاع عن ألوان الميرينجي وإبداء إعجابه بنادي العاصمة الإسبانية.

ورصد فلورنتينو بيريز رئيس اللوس بلانكوس ميزانية ضخمة في الصيف المقبل من أجل تعزيز صفوف الفريق مع عودة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

ومع انتهاء عقد هازارد الحالي مع البلوز في 2020، أشارت بعض التقارير إلى أن الريال قدم عرضاً رسمياً للظفر بتوقيع اللاعب في يونيو المقبل.

لاعب ليل السابق سُئل عن عرض ريال مدريد، فقال “أنا لا أعمل على ذلك في هذه اللحظة”.

وأضاف “أريد أن ألمع مع تشيلسي في الأشهر القليلة المقبلة وأحاول الفوز بلقب الدوري الأوروبي”.

وتابع “هذا الأسبوع، أنا أفكر في الشياطين الحمر (منتخب بلجيكا)، ومن ثم العودة إلى تشيلسي، ثم سنرى”.