فان دايك يدافع عن صلاح : لاعب من طراز عالمي

وكالات / سما /

علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك القائد الثالث في فريق ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي تطول زميله المصري محمد صلاح فب الفترة الأخيرة.

وانهالت الانتقادات على المصري محمد صلاح مؤخراً بسبب هبوط مستواه مع ليفربول وابتعاده عن التسجيل منذ حوالي شهر، عندما سجل أخر هدفه في مرمى بورنموث في فبراير الماضي.

وتحدث فيرجيل فان دايك عن أهمية محمد صلاح داخل فريق ليفربول، حيث أكد أنه عنصراً أساسياً وأثبت جودته خلال حوالي عامين منذ انضمامه للردز في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وصرح فيرجيل فان دايك قائلاً:” يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون ولكن هذا لن يغير أى شيء، ولكني أعتقد أن جميع الفريق في الدوري الإنجليزي يريدون محمد صلاح في فريقهم، هو لاعب من طراز عالمي فريد”.

وتابع فيرجيل فان دايك حديثه عن محمد صلاح قائلاً:” الأهداف ستأتي مع الوقت، نعم الأمر دائماً يدور في رأس المهاجم عندما لا يسجل أو يبتعد لفترة، ولكنك وقتها تحتاج فقط أن تستمر في العمل”.