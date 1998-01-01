  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فان دايك يدافع عن صلاح : لاعب من طراز عالمي

الأربعاء 20 مارس 2019 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فان دايك يدافع عن صلاح : لاعب من طراز عالمي


وكالات / سما /

علق المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك القائد الثالث في فريق ليفربول الإنجليزي على الانتقادات التي تطول زميله المصري محمد صلاح فب الفترة الأخيرة.

وانهالت الانتقادات على المصري محمد صلاح مؤخراً بسبب هبوط مستواه مع ليفربول وابتعاده عن التسجيل منذ حوالي شهر، عندما سجل أخر هدفه في مرمى بورنموث في فبراير الماضي.

وتحدث فيرجيل فان دايك عن أهمية محمد صلاح داخل فريق ليفربول، حيث أكد أنه عنصراً أساسياً وأثبت جودته خلال حوالي عامين منذ انضمامه للردز في صيف عام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

وصرح فيرجيل فان دايك قائلاً:” يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون ولكن هذا لن يغير أى شيء، ولكني أعتقد أن جميع الفريق في الدوري الإنجليزي يريدون محمد صلاح في فريقهم، هو لاعب من طراز عالمي فريد”.

وتابع فيرجيل فان دايك حديثه عن محمد صلاح قائلاً:” الأهداف ستأتي مع الوقت، نعم الأمر دائماً يدور في رأس المهاجم عندما لا يسجل أو يبتعد لفترة، ولكنك وقتها تحتاج فقط أن تستمر في العمل”.

#محمد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

رابط للتسجيل.. اتفاقية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بغزة

غزّة ليس الجزائر ولا ليبيا ولا حتّى السودان.. و”حماس″ ارتكبت خطيئةً كُبرَى ..عبد الباري عطوان

العمادي: نجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة بغزة

حماس تستنكر الاعتداء على د.ابو سيف وتدعو الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم

لهذه الاسباب .. وقف تصدير البندورة والخيار من غزة

خريشة يدين الانتهاكات في غزة ويقول :"هل يعقل ان يضرب د.ابو يوسف "؟

زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

الأخبار الرئيسية

1

تنكروا على انهم من بائعي الخضار.. بالصور: قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال أبو ليلى

الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

اصابات في تفجير منزل بعبوين و استشهاد منفذ عملية سلفيت بمواجهات مع الاحتلال

حماس

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...