برشلونة يحدد سعر كوتينيو النهائي!

وكالات / سما /

حدد نادي برشلونة سعر لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو ، في حال أرادت الأندية الأوروبية التوقيع معه خلال الفترة القادمة.

وارتبط فيليب كوتينيو بالرحيل عن برشلونة ، بسبب فشله في التأقلم منذ انضمامه قادماً من ليفربول في بداية عام 2018 ، وهنالك عدة أندية ترغب في ضمه على رأسها مانشستر يونايتد.

ووفقاً لصحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية فإن برشلونة لن يقبل بالتخلي عن اللاعب البرازيلي إلا في حال الحصول على مبلغ 100 مليون يورو.

وخرج اللاعب بتصريح تحدث فيه عن مستقبله عقب الفوز على ليون الفرنسي الأسبوع الماضي ، وقال ” مستقبلي غير معروف أبداً وأنا سعيد بمباراة اليوم، لقد جئت إلى برشلونة من أجل التطور كلاعب ، في الأسابيع الأخيرة أو حتى الأشهر الأخيرة لم ألعب بشكل جيد، ولكنني أمتلك رغبة في اللعب بشكل أفضل، لقد أتيت إلى برشلونة لتقديم أفضل ما أملك”.

يذكر أن برشلونة وقع مع كوتينيو مقابل 120 مليون يورو ، بالإضافة لـ 40 مليون يورو متغيرات.