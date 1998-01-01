إبراهيموفيتش: مورينيو وبخني أمام زملائي!

وكالات / سما /

تحدث المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في لقاء تلفزيوني عن قصة بينه وبين مدربه السابق جوزيه مورينيو، والتي وبخه فيها المدرب البرتغالي بشدة.

زلاتان إبراهميوفيتش كان قد مثل كل من إنتر ميلان ومانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن شتان الفارق بين دوره في النيراتزوري وكذلك الشياطين الحمر.

وقال زلاتان عن: “لقد كان لدي موقف مع مورينيو عندما كنت لاعباً في إنتر ميلان، لقد لعبنا بشكل سيء في الشوط الأول من مباراة، وبين الشوطين بدأ بانتقادي”.

“لقد كانت من المفترض أن أستلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وقال لي عندما تصعد إلى منصة التتويج وتحصل على الجائزة اعلم أنك لا تستحقها بالطريقة التي لعبت بها في الشوط الأول”.

وأكمل حديثه: “عندما ينتقد اللاعبين فهذا شيء ليس بالجديد على شخصيته، ولكن الأمر يتعلق بكيفية استقبال اللاعبين لهذا الانتقاد”.

“بالنسبة لي، قررت أن أريه أني أستطيع أن أكون أفضل”.