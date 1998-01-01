  1. الرئيسية
  2. الرياضة

إبراهيموفيتش: مورينيو وبخني أمام زملائي!

الأربعاء 20 مارس 2019 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إبراهيموفيتش: مورينيو وبخني أمام زملائي!


وكالات / سما /

تحدث المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في لقاء تلفزيوني عن قصة بينه وبين مدربه السابق جوزيه مورينيو، والتي وبخه فيها المدرب البرتغالي بشدة.

زلاتان إبراهميوفيتش كان قد مثل كل من إنتر ميلان ومانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكن شتان الفارق بين دوره في النيراتزوري وكذلك الشياطين الحمر.

وقال زلاتان عن: “لقد كان لدي موقف مع مورينيو عندما كنت لاعباً في إنتر ميلان، لقد لعبنا بشكل سيء في الشوط الأول من مباراة، وبين الشوطين بدأ بانتقادي”.

“لقد كانت من المفترض أن أستلم جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي، وقال لي عندما تصعد إلى منصة التتويج وتحصل على الجائزة اعلم أنك  لا تستحقها بالطريقة التي لعبت بها في الشوط الأول”.

وأكمل حديثه: “عندما ينتقد اللاعبين فهذا شيء ليس بالجديد على شخصيته، ولكن الأمر يتعلق بكيفية استقبال اللاعبين لهذا الانتقاد”.

“بالنسبة لي، قررت أن أريه أني أستطيع أن أكون أفضل”.

#زلاتان إبراهيموفيتش #مورينيو

الأكثر قراءة اليوم

رابط للتسجيل.. اتفاقية لتوفير 3 آلاف فرصة عمل بغزة

غزّة ليس الجزائر ولا ليبيا ولا حتّى السودان.. و”حماس″ ارتكبت خطيئةً كُبرَى ..عبد الباري عطوان

العمادي: نجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة بغزة

حماس تستنكر الاعتداء على د.ابو سيف وتدعو الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم

لهذه الاسباب .. وقف تصدير البندورة والخيار من غزة

خريشة يدين الانتهاكات في غزة ويقول :"هل يعقل ان يضرب د.ابو يوسف "؟

زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

الأخبار الرئيسية

1

تنكروا على انهم من بائعي الخضار.. بالصور: قناة عبرية تكشف تفاصيل اغتيال أبو ليلى

الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

اصابات في تفجير منزل بعبوين و استشهاد منفذ عملية سلفيت بمواجهات مع الاحتلال

حماس

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...