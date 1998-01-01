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الحكومة تنعى الشهداء الثلاثة وتطالب بحماية دولية لشعبنا

الأربعاء 20 مارس 2019 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة تنعى الشهداء الثلاثة وتطالب بحماية دولية لشعبنا


رام الله / سما /

نعت حكومة تسيير الاعمال، شهداء فلسطين الثلاثة، الذين ارتقوا أمس وفجر اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في مدينة نابلس، وبلدة عبوين شمال رام الله.

وحمل المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، حكومة الاحتلال المسؤولية عن اغتيال الفتيين رائد هاشم حمدان (20 عاما)، وزيد عماد نوري، في شارع عمان داخل مدينة نابلس، في الوقت الذي هاجمت فيه قوات الاحتلال أحد منازل المواطنين في بلدة عبوين، وأعلنت عن اغتيال عمر ابو ليلى الذي تتهمه بتنفيذ عملية سلفيت .

وأضاف أن سلطات الاحتلال تعمد من خلال بطشها للدفع بالأوضاع الى التوتر الدائم .

وجدد المتحدث الرسمي المطالبة بتوفير حماية دولية لشعبنا، الذي يتعرض للملاحقة والمساس بوجوده على ارض آبائه وأجداده والاستيلاء على ممتلكاته .

#الحكومة

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