نابلس: اصابات بالاختناق في صفوف طلبة عوريف خلال مواجهات مع الاحتلال

نابلس / سما /

أصيب عشرات الطلبة، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة صوب مدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس، ما حدا بإدارتها إلى إخلاء جميع الطلبة.

وأفاد مدير المدرسة عايد القط ، بأن قوات الاحتلال هاجمت المدرسة بالقنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل كثيف، ما اضطر إدارة المدرسة لإخلاء الطلبة، مشيرا إلى تجمع مجموعة من مستوطني "يتسهار" في المنطقة القريبة من المدرسة.

وأضاف أن عددا من الطلبة أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وأكد القط أن المدرسة تشهد اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أخلت إدارة المدرسة الطلبة ثمانية مرات خلال الفصل الدراسي الأول، وستة مرات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.