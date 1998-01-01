  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: اصابات بالاختناق في صفوف طلبة عوريف خلال مواجهات مع الاحتلال

الأربعاء 20 مارس 2019 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

أصيب عشرات الطلبة، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بغزارة صوب مدرسة عوريف الثانوية جنوب نابلس، ما حدا بإدارتها إلى إخلاء جميع الطلبة.  

وأفاد مدير المدرسة عايد القط ، بأن قوات الاحتلال هاجمت المدرسة بالقنابل الغازية المسيلة للدموع بشكل كثيف، ما اضطر إدارة المدرسة لإخلاء الطلبة، مشيرا إلى تجمع مجموعة من مستوطني "يتسهار" في المنطقة القريبة من المدرسة.

وأضاف أن عددا من الطلبة أصيبوا بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال.

وأكد القط أن المدرسة تشهد اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أخلت إدارة المدرسة الطلبة ثمانية مرات خلال الفصل الدراسي الأول، وستة مرات منذ بداية الفصل الدراسي الثاني.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

غزّة ليس الجزائر ولا ليبيا ولا حتّى السودان.. و”حماس″ ارتكبت خطيئةً كُبرَى ..عبد الباري عطوان

حماس تستنكر الاعتداء على د.ابو سيف وتدعو الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم

لهذه الاسباب .. وقف تصدير البندورة والخيار من غزة

خريشة يدين الانتهاكات في غزة ويقول :"هل يعقل ان يضرب د.ابو يوسف "؟

الداخلية بغزة: لن نسمح باستغلال الاحتجاجات لإثارة الفوضى وعودة الفلتان

زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

طائرات الاحتلال تستهدف نقاط شرق غزة و رفح

الأخبار الرئيسية

الرئيس يهاتف "عاطف أبو سيف" ويشن هجوما لاذعا على حماس

الاحتلال الاسرائيلي يعدم شابين في نابلس

اصابات في تفجير منزل بعبوين و استشهاد منفذ عملية سلفيت بمواجهات مع الاحتلال

حماس

حماس تصدر بيانا للراي العام وهذا ما تناوله...

العمادي

العمادي: نجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة بغزة