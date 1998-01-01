المجر تفتتح مكتب تمثيل تجاري في القدس

القدس المحتلة / سما /

افتتحت المجر الثلاثاء مكتب تمثيل تجاري في مدينة القدس، في تنفيذ لوعد رئيس الوزراء فكتور اوربان لإسرائيل في شباط/فبراير الماضي.

ورغم أن المجر لم تنقل سفارتها إلى القدس كما فعلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحب بالخطوة.

وشارك في افتتاح المكتب وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقال نتنياهو إن هذه "أول بعثة دبلوماسية أوروبية تفتتح في القدس منذ عقود عدة".

ووصفها بأنها خطوة مهمة "للتجارة والدبلوماسية وفي المساعي التي تقودها المجر حالياً لتغيير الموقف في أوروبا تجاه القدس".

وسيكون المكتب فرعا للسفارة المجرية في تل أبيب.

ويتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا جماعياً يدعو الى حل وضع القدس من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار اتفاق الحل النهائي.

ويعتبر الفلسطينيون القدس المحتلة التي ضمتها إسرائيل بعد حرب 1967، عاصمة دولتهم المستقبلية.

والثلاثاء أعلن رئيس وزراء ليتوانيا سوليوس سكفيرنيليس أنه سيدرس نقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس في حال فوزه في انتخابات الرئاسة في أيار/مايو المقبل.

وذكر عدد من كبار السياسيين في كل جمهورية تشيكيا ورومانيا، العضوان في الاتحاد الأوروبي، أنهم يفكرون في نقل سفارات بلادهم إلى القدس إلا أنهم لم يعلنوا عن قرارات.

وتعتبر اسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها.