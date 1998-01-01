اصابات في تفجير منزل بعبوين وأنباء عن استشهاد منفذ عملية سلفيت بمواجهات مع الاحتلال

رام الله / سما /

أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أنباء عن استشهاد الشاب عمر أبو ليلى (19 عاما)، منفذ عملية الطعن وإطلاق النار قرب بلدة سلفيت جنوبي نابلس، أول من أمس، الأحد، والتي أسفرت عن مقتل جندي ومستوطن وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فجّرت منزلا في بلدة عبوين شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع إصابات، وذلك إثر عملية اقتحام سبقها تسلل وحدة "مستعربين" إلى القرية وتم كشفها من قبل الأهالي.

في السياق ذاته، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن "4 سيارات إسعاف تابعة لنا متواجدة في قرية عبوين قرب رام الله لتغطية الأحداث والمواجهات مع قوات الاحتلال في القرية، ولا تستطيع الوصول لمكان الحدث الرئيسي".

ووفقا لمصادر محلية، أصيب شاب واعتقل اثنين آخرين على الأقل خلال اقتحام قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية عبوين الواقعة شمال مدينة رام الله.

وأفادت المصادر بإصابة شاب (لم تعرف هويته) برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في البلدة القديمة من عبوين، وتم نقله إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج.

الى ذلك، حاصرت قوات الاحتلال منزلا في عبوين بعد أن قطعت الكهرباء عنها، وطالبت عبر مكبرات الصوت شخصا زعمت أنه يتحصن في المنزل بتسليم نفسه.

وافاد شهود عيان، بان هناك تبادل لاطلاق النار بين وحدة يمام الخاصة التابعة لجيش الاحتلال وبين منفذ عملية اريئيل، حصل خلال محاصرة المنزل ويقول جيش الاحتلال ان منفذ عملية ارئيل متحصن فيه.

و قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن اشتباكا مسلحا يجري الان بين منفذ عملية أرئيل ومقاتلي وحدة يمام الخاصة في منطقة رام الله.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، لا يزال هناك تبادل لإطلاق النار مع منفذ عملية أرئيل، من غير الواضح ما إذا كان المنفذ قد أصيب، أو ما إذا كان هناك مسلحون آخرون في المنزل.

