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الرئيس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية

الثلاثاء 19 مارس 2019 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يتسلم التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية


رام الله / سما /

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التقرير السنوي للعام 2018 الصادر عن الشرطة الفلسطينية، خلال استقباله، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله.

وأشاد الرئيس بالدور الكبير الذي تقوم به الشرطة الفلسطينية في سبيل توفير الامن والامان للمواطن، والعمل على راحته وحماية ممتلكاته.

وشدد، على أهمية العمل الجاد في تطبيق سيادة القانون دون استثناء، وحفظ كرامة المواطن التي هي أغلي ما نملك.

وأطلع عطا الله، الرئيس، على أبرز نتائج التقرير السنوي للشرطة الفلسطينية، والانجازات التي حققتها خلال العام المنصرم، والتي ستشكل مدخلا لتحقيق اهداف الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للشرطة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار مدير عام الشرطة، إلى أن نتائج التقرير عكست الجهود التي بذلتها وتبذلها الشرطة في سبيل تحقيق الامن والامان للمواطن الفلسطيني، والجهود المبذولة لتطوير عمل ادارات الشرطة بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطن بدور الشرطة والمساعدة في تحقيق اهدافها.

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