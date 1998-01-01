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الزق: الحل الوحيد للوضع بغزة مغادرة حماس الحكم والتزامها باتفاقات المصالحة

الثلاثاء 19 مارس 2019 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزق: الحل الوحيد للوضع بغزة مغادرة حماس الحكم والتزامها باتفاقات المصالحة


رام الله / سما /

قال محمود الزق أمين سر هيئة العمل الوطني، إن الحل الوحيد للوضع الراهن في قطاع غزة، مغادرة "حماس" الحكم، وتمكين الحكومة الفلسطينية تنفيذ مهامها في القطاع.

وأضاف الزق في تصريحات صحفية، أن المطلوب من حركة حماس الآن وقبل أي وقت الالتزام بما تم الاتفاق عليه في القاهرة وإنهاء الانقسام، ومغادرتها الحكم.

ورأى الزق أن حراك "بدنا نعيش" كان نتيجة للواقع الأسود والظلم، الذي يعيشه شعبنا في قطاع غزة، مؤكدا أن لهذا الحراك ما يبرره، إذ أن واقع غزة يشكل تربة خصبة للحراك.

وشدد على أن قمع أجهزة "حماس" بغزة للمتظاهرين المدنيين لن يوقف الحراك، فهي حاولت قبل إطلاقه بيوم واحد اعتقال عدد من الشباب، لكن ذلك لم ينجح بل اشعل الأمور بشكل أكبر.

وقال الزق: "حماس اعتقدت أن الحل الأمثل لوقف الحراك هو قمع الشباب بالقوة، لكن بنهاية الأمر لا يمكن لأي كان مهما كان أن يسكت صوت الشباب الذي يعبر عن جرح عميق".

ولفت إلى أن القوى السياسية احتضنت الحراك وأعلنت مساندتها له، والمطلوب الآن الاستجابة لمطالب الحراك الشبابي فورا.

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