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الصناعات الغذائية بغزة تطلق مناشدة لوضع منتجاتها ضمن القسائم الشرائية الممولة من قطر

الثلاثاء 19 مارس 2019 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصناعات الغذائية بغزة تطلق مناشدة لوضع منتجاتها ضمن القسائم الشرائية الممولة من قطر


غزة / سما /

ناشد إتحاد الصناعات الغذائية بغزة، اليوم الثلاثاء،  وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة القطرية بتخصيص نسبة كبيرة للمنتجات المحلية، من القسائم الشرائية المنوي توزيعها على الفقراء بغزة .

وقال تيسير الصفدي رئيس اتحاد الصناعات الغذائية بغزة، في تصريحات صحفية،  أن هذه القسائم تشكل فرصة ثمينة لدعم صمود وبقاء القطاع الصناعي الغذائي في غزة، وتعطي أمل في توفير مئات فرص العمل  داخل هذا المصانع؛ وتقدم خدمات اقتصادية مهمة في ظل التعقيدات الاقتصادية التي تعيشها غزة .

وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية في غزة يتمتع بقدرات صناعية متميزة وذات جودة عالية، مشيرا الى أن غزة بها عشرات المصانع التي تصنع عشرات المنتجات الغذائية منها الألبان والأجبان والطحينة والحلاوة والمعلبات (صلصة، بقوليات)؛ والعديد من المنتجات.

واعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بأنها تتجهز لإطلاق أكبر مشروع لتوزيع القسائم الشرائية على الأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة ضمن منحة دولة قطر لإغاثة سكان القطاع.

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