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تتميز بقدراتها العالية.. جيش الاحتلال يكشف عن ناقلة إنقاذ وصيانة جديدة

الثلاثاء 19 مارس 2019 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تتميز بقدراتها العالية.. جيش الاحتلال يكشف عن ناقلة إنقاذ وصيانة جديدة


القدس المحتلة / سما /

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن ناقلة جند جديدة من عائلات ناقلات الجند "نمر" خاصة بعمليات الصيانة والإنقاذ.

وقال موقع الجيش الإسرائيلي، إن الناقلة تتميز بقدراتها العالية على تنفيذ عمليات إنقاذ المحتجزين تحت الأنقاض وصيانة الدبابات والجرافات في ميدان المعركة.

بدوره، أوضح ضابط إسرائيلي رفيع، أن ناقلة الإنقاذ والصيانة الجديدة "نمر"، قادرة على تنفيذ مهام عملياتية لا تستطيع أي ناقلة أو مركبة أخرى تنفيذها في ميدان المعركة بما في ذلك القدرة على انقاذ دبابة "مركفاه" من قلب ميدان المعركة دون الحاجة لبذل جهود كبيرة.

وأوضح الضابط أن الجيش سينتهي من تزويد ناقلات الإنقاذ والصيانة الجديدة، للوحدات العسكرية المختلفة، مطلع عام 2022، حيث سيبدأ الجيش بتزويد الناقلة الجديدة على وحدات الصيانة التابعة لفرقة الفولاذ المقاتلة التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، كما سيزود بها أيضاً في البداية لواء 401 التابع لسلاح المدرعات.

#جيش الاحتلال #دبابة

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