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بعد 70 عاماً من العمل.. إغلاق مطار "إيلات" الإسرائيلي

الثلاثاء 19 مارس 2019 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 70 عاماً من العمل.. إغلاق مطار "إيلات" الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن مئات الطيارين شاركوا في مراسم إغلاق مطار "إيلات" ظهر اليوم، وذلك بعد أكثر من 70 عاماً من العمل المتواصل.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، جميع رحلات النقل الجوي الداخلي في "إسرائيل" ستنتقل بدءاً من ظهر اليوم الثلاثاء من مطار إيلات إلى مطار "رامون" الجديد في تمناع الذي يبعد قرابة 20 كيلو متراً عن مدينة إيلات.

يذكر أن مطار "إيلات" يعمل منذ عام 1949، حيث تم بناؤه في وسط المدينة، وكان مركزاً للنقل الجوي الداخلي لربط شمال ووسط "إسرائيل" مع الجنوب.

#اسرائيل #مطار ايلات

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