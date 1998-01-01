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طائرات الاحتلال تستهدف نقاط شرق غزة و رفح

الثلاثاء 19 مارس 2019 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات الاحتلال تستهدف نقاط شرق غزة و رفح


غزة / سما /

استهدفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بصاروخين على الاقل هدفا شرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاستطلاع استهدفت بصاروخين، شبان يتبعون لوحدة الإرباك الليلي في منطقة ملكة شرق مدينة غزة، ولا إصابات.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، مساء اليوم بصاروخ واحد مخيم العودة شرق رفح.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال اطلقت صاروخ واحد باتجاه مجموعة من المواطنين بمخيم العودة شرق رفح، أثناء توجههم للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي. دون  وقوع إصابات

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال:هاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي خلية أطلقت بالونات حارقة من قطاع غزة نحو المستوطنات.

وكانت الوحدات الميدانية الشعبية المشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الثلاثاء،  قد أعلنت عودتها للعمل بقوة لإرباك الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت الوحدات الميدانية الشعبية في بيان صحفي، الى  أنها قررت العودة لأساليب ارباك العدو الإسرائيلي، بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حصار غزة.

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