اعتقال لبناني تجسس على "حزب الله" لصالح إسرائيل

بيروت /سما/

أعلنت مديرية الأمن العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال كندي من أصل لبناني في إطار عمليات مكافحة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية.

وقالت المديرية في بيانها: "نتيجة للمتابعة الدقيقة والمكثفة، تم توقيف (ف.ج) مواليد 1978 بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية".

أضافت: بالتحقيق معه اعترف بأنه خلال عام 2013، تم تجنيده عبر العميل الفار اللبناني (ن.ج) الذي يشغل منصب رئيس شبكة في الوحدة 504 في الاستخبارات الإسرائيلية.

و أكد على أنه تم تكليفه بتجنيد أشخاص لبنانيين لاختراق البيئة الحاضنة لحزب الله، وجمع المعلومات الأمنية لصالح المخابرات الإسرائيلية، والوصول لمعلومات عن الطيار الإسرائيلي رون اراد.