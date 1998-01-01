الكويت تستبعد مصر من التعاقدات الخارجية للمعلمين

الكويت /سما/

استبعدت وزارة التربية الكويتية، للمرة الاولى جمهورية مصر العربية من التعاقدات الخارجية، حيث أعلنت رسمياً أمس عن حاجتها الى معلمين ومعلمات من فلسطين وتونس والأردن للعمل بالهيئة التعليمية من حمَلة المؤهلات الجامعية للعام الدراسي 2019 ـ 2020.

وحدّدت الوزارة التخصّصات المطلوبة من الأردن، والتي تتمثّل "للذكور" في اللغة الإنكليزية والرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء، والجيولوجيا، وللإناث في الرياضيات والفيزياء.

وفيما يتعلق بفلسطين، فقد طلبت التربية تخصّصات: الإنكليزية والفرنسية والرياضيات والكيمياء والأحياء والفيزياء والجيولوجيا "للذكور"، وتخصّصات الرياضيات والفيزياء والتربية البدنية "للإناث".

ومن تونس طلبت تخصّص اللغة الفرنسية "للذكور"، والتربية البدنية "للإناث".