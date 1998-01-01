"كان": إيران تنصتت على نتنياهو عبر هاتفي زوجته وابنه

القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن إيران اخترقت هاتفي سارة نتنياهو عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية ونجله يائير للتنصت على بنيامين نتنياهو في بيته.

وقالت قناة "كان" العبرية: إن الاختراق وقع قبل عدة أشهر، وبعد كشفه من قبل الإسرائيليين تم سد الثغرة والتعتيم على الأمر الذي شكل فضيحة مدوية للأمن الإسرائيلي.

وأضافت: أنه لم يعرف بعد ما هي المعلومات التي حصل عليها الإيرانيون من هذا التنصت إن كان قد حدث فعلاً، وإذا كان الإيرانيون سيعترفون به، فيما تلتزم "إسرائيل" الصمت.

وبحسب "كان"تأتي هذه الأنباء بعد الكشف عن اختراق إيران هاتف "بيني غانتس" رئيس الأركان السابق والمرشح لرئاسة الحكومة في إسرائيل.