الحركة الاسيرة: الحرب أُعلنت علينا ويوجهون رسائل الى فصائل المقاومة وهذا ابرزها...

غزة / سما /

قالت الحركة الاسيرة في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إن الحرب أُعلنت علينا من قبل حكومة الاحتلال في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية والأعراف المجتمعية في نية مبيتة لاستهداف حياتنا وحقوقنا ومكتسباتنا ومنعنا من رؤية أهلنا.

و ناشد الأسرى، فصائل المقاومة بالوقوف معهم في محنتهم ضد السجان الإسرائيلي، وأن يأخذوا بالثأر .

ودعا الأسرى في بيان لهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء زيارات عاجلة إلى سجن النقب ورامون للوقوف على حجم الانتهاكات بحقنا.

وفيما يلي نص بيان الحركة الاسيرة:

بيان صادر عن الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال

أبناءَ شعبنا العظيم في ضفة الثورة

أبناءَ شعبنا العظيم في غزة الصمود

أبناءَ شعبنا العظيم في أراضينا المحتلة وكل بقاع الأرض

مازالت رحى المعركة دائرة مع إدارة السجون في صراع مصيري، إما أن نكون ترسا دافعا فيه نحو العيش بكرامة، أو نُطحن فيه ونُطوّع ونعيش حياة العبودية وهذا ليس من شيمنا.

تعلمنا منكم أن هذا الوطن لا ينفع معه فضلُ مالٍ و لا فضلُ جهدٍ و لا فضلُ وقتٍ.

إن لم تمنحه كلك فلن تكون جزءا أصيلا من تاريخه وأبنائه ...

نحن لسنا قضية إنسانية في ميزان الوطن

ولسنا ملفا عاطفيا في ذوات أبناء شعبنا

ولسنا مرحلة شعورية في سجل التاريخ لهذا الشعب العظيم

نحن آلافُ السنين من أجل كرامة شعب..

نحن مئاتُ الشهداء من أجل حرية وطن..

نحن الايقاعُ الحقيقيُ لنضالات وطننا الحبيب ...

نحن أبوعمار والياسين والشقاقي وأبومصطفى.. نحن الوطن ولا فخر.. أنتم منا ونحن منكم ...

أبناء شعبنا ... الحرب أُعلنت علينا من قبل حكومة الاحتلال في مخالفة واضحة لكل القوانين الدولية والأعراف المجتمعية في نية مبيتة لاستهداف حياتنا وحقوقنا ومكتسباتنا ومنعنا من رؤية أهلنا ...

وإننا إزاء هذه الهجمة المسعورة علينا من حكومة الاحتلال نؤكد على ما يلي :

1 - الهجمة من حكومة الاحتلال مازالت مستمرة علينا منذ بداية العام 2019 ولم تتوقف؛ حتى وإن بدى أن الأجواء مستقرة لدينا فنحن في كل ساعة نتجرع الألم .

2 - إن قمع الأسرى في سجن رامون والنقب وإبقائهم في الأقسام التي تحتوي على أجهزة التشويش المسرطنة يدلل على نية التصعيد المبيتة لدى الاحتلال واستهداف حياتنا .

3 - إننا كحركة أسيرة ماضون في طريق المحافظة على حقوقنا ومكتسباتنا وإرث الحركة الأسيرة منذ 50 عاما، وقد شكلنا خلية أزمة مشتركة من كافة أبناء الحركة الأسيرة وسندير ثورة السجون باقتدار وثبات .

4 - نقول لإدارة سجون الاحتلال لن تمر مخططاتكم القاتلة إلا عبر إخوان عبد القادر أبو الفحم وعلي الجعفري وميسرة أبو حمدية وفارس بارود .

5 - رهاننا على أبناء شعبنا لم يخسر يوما، ومعارك الحركة الأسيرة عام 76 و 92 و2012 دليل على حديثنا، فكونوا عند ظننا بكم .

6 - لا تنظروا إلينا من خلال قلوب أمهاتنا وزوجاتنا ودموع أبنائنا بل من خلال عيون هذا الوطن العظيم فلسطين الذي يستحق التضحية.

7 - ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإجراء زيارات عاجلة إلى سجن النقب ورامون للوقوف على حجم الانتهاكات بحقنا .

8 - فصائلَنا المقاومة .. الدم الدم والهدم الهدم نحن منكم وأنتم منا ... هذا عهد الأحرار للأحرار .