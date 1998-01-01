بالصور.. اصابات بينها صحفي خلال قمع المشاركين بفعالية الحراك البحري شمال القطاع

غزة / سما /

بدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الثلاثاء، الى مخيم العودة هريبا على الحدود البحرية شمال غرب القطاع بالقرب من موقع زيكيم العسكري الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد الجماهير الفلسطينية الى الحدود البحرية شمال غرب غزة للمشاركة في فعاليات الحراك البحري الـ25 تحت عنوان: "غزة ستنتصر على محاصريها".

كما اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين أثناء مشاركتهم في الحراك البحري على الحدود الشمالية البحرية.

وبحسب مصادر محلية، اصيب عدد من الشبان الفلسطينيين بالاختناق جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوبهم، كما اصيب الصحفي ثائر ابو رياش بقنبلة غاز في الرقبة خلال تغطيته لفعاليات الحراك البحري شمال غرب القطاع.

وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت يوم امس المواطنين للمشاركة في فعالية الحراك البحري شمال القطاع.

يتبع....