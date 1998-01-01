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نتنياهو: سنزيل القيود لتطبيق قانون إعدام منفذي العمليات

الثلاثاء 19 مارس 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: سنزيل القيود لتطبيق قانون إعدام منفذي العمليات


القدس المحتلة / سما /

 قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل من أجل إزالة القيود المفروضة على تطبيق قانون إعدام منفذي العمليات.

وأشار خلال زيارته لعائلة الحاخام الذي قتل في عملية مستوطنة أرئيل، إلى وجود بعض القيود التي تمنع حاليا تطبيق القانون. مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إزالتها في أقرب فرصة ممكنة.

ورفض نتنياهو تقديم وعد من أجل إزالة تلك القيود. قائلا "لا أعد بذلك، نحن نتخذ إجراءات في إطار ما يوافق عليه النظام القانوني، نحن خاضعون للقانون، ومثل هذه القرارات نعمل على تغييرها تدريجيا، لكن لا يمكن أن أعدكم بأشياء لا أعتقد أنها ستتغير غدا وفورا".

وتعهد نتنياهو بالعمل لاعتقال منفذ العملية وتقديمه لمحاكمة قضائية وتشديد العقوبات ضده. مشيرا إلى أن قوات الجيش والشاباك تعمل من أجل اعتقاله.

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