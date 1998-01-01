زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

رام الله / سما /

أعرب عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداء الآثم والوحشي الذي تعرض له الكاتب والروائي الدكتور عاطف أبو سيف على أيدي العصابات المسلحة في غزة. وفق تعبيره

وقال عباس في بيان صحفي، "ان هذا الاعتداء يشكل جريمة نكراء ضد كتابنا الكبار الذين يخطون بدمائهم الزكية الرواية الوطنية لشعبنا الفلسطيني البطل ضد الرواية الصهيونية، وان حركة حماس تحفر قبرها بأيديها من خلال هذه الأساليب الوحشية التي تريد إسكات صوت أهلنا في قطاع غزة، فشعبنا في غزة هو صوت العزة والكرامة الوطنية الحقة والذي لا يمكن إسكاته أو إذلاله أو قهره، فكما فشل الاحتلال إخضاع غزة، ستفشل كل المحاولات اللاحقة، فما عاش من يريد النيل من كرامة وإرادة أصحاب الهامات العالية لشعبنا في غزة".

واضاف: موجها حديثه لحركة حماس " بأن من يريد مقاومة الاحتلال عليه أن يعتمد على شعب عزيز حر مرفوع الرأس، وعلى حماس أن تتذكر أن الضرائب الإضافية والعقوبات الجماعية التي حاولت فرضها قوات الاحتلال كانت سببا في اندلاع الانتفاضة الكبرى عام 1987 التي أسقطت حاجز الرعب مع العدو الصهيوني، وان طالبي الكراسي والمناصب، فهم مرتبطون بأجندات خارجية لا تخدم الوطن والشعب".

وأكد أن التاريخ لن يرحم هذه الجريمة البشعة بحق أبو سيف، كما لن يرحم كل الجرائم التي أركبت بحق هذا الشعب الأبي الذي رفض ويرفض المهانة والإذلال.