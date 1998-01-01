  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..

الثلاثاء 19 مارس 2019 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
زكي يعقب على حادثة الاعتداء على ابو سيف ويوجه رسالة لحماس وهذا مفادها..


رام الله / سما /

أعرب عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، اليوم الثلاثاء،  عن إدانته واستنكاره للاعتداء الآثم والوحشي الذي تعرض له الكاتب والروائي الدكتور عاطف أبو سيف على أيدي العصابات المسلحة في غزة. وفق تعبيره

وقال عباس في بيان صحفي، "ان هذا الاعتداء يشكل جريمة نكراء ضد كتابنا الكبار الذين يخطون بدمائهم الزكية الرواية الوطنية لشعبنا الفلسطيني البطل ضد الرواية الصهيونية، وان حركة حماس تحفر قبرها بأيديها من خلال هذه الأساليب الوحشية التي تريد إسكات صوت أهلنا في قطاع غزة، فشعبنا في غزة هو صوت العزة والكرامة الوطنية الحقة والذي لا يمكن إسكاته أو إذلاله أو قهره، فكما فشل الاحتلال إخضاع غزة، ستفشل كل المحاولات اللاحقة، فما عاش من يريد النيل من كرامة وإرادة أصحاب الهامات العالية لشعبنا في غزة".

واضاف: موجها حديثه لحركة حماس " بأن من يريد مقاومة الاحتلال عليه أن يعتمد على شعب عزيز حر مرفوع الرأس، وعلى حماس أن تتذكر أن الضرائب الإضافية والعقوبات الجماعية التي حاولت فرضها قوات الاحتلال كانت سببا في اندلاع الانتفاضة الكبرى عام 1987 التي أسقطت حاجز الرعب مع العدو الصهيوني، وان طالبي الكراسي والمناصب، فهم مرتبطون بأجندات خارجية لا تخدم الوطن والشعب".

وأكد أن التاريخ لن يرحم هذه الجريمة البشعة بحق أبو سيف، كما لن يرحم كل الجرائم التي أركبت بحق هذا الشعب الأبي الذي رفض ويرفض المهانة والإذلال.

#عباس زكي #حماس

الأكثر قراءة اليوم

مسلحون يعتدون على الناطق باسم فتح بغزة ويصيبونه بكسور

الشعبية تكشف لـ"سما" سبب تجميد مشاركتها بالمسير البحري

غزّة ليس الجزائر ولا ليبيا ولا حتّى السودان.. و”حماس″ ارتكبت خطيئةً كُبرَى ..عبد الباري عطوان

ما الذي يجري في غزة؟طلال عوكل

فريدمان: "الصفقة" قد تتطور لحكم ذاتي "محسن" للفلسطينيين دون القدس

بالصور.. 4 اصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق القطاع

الداخلية بغزة: لن نسمح باستغلال الاحتجاجات لإثارة الفوضى وعودة الفلتان

الأخبار الرئيسية

hammas-ref

منظمات"حقوق الإنسان" في فلسطين تطالب بالافراج عن المعتقلين ووقف انتهاك الحريات بغزة

جنيف : "مواد سرية" تدين إسرائيل بجرائم حرب في الجنائية الدولية

آيزنكوت يكشِف: كنا على شفا حربٍ شاملةٍ مع حزب الله والجيش السوري يتعاظم

رئيس "الشاباك" السابق يتوقع تفجر الوضع الأمني في غزة والضفة

حماس تستنكر الاعتداء على د.ابو سيف وتدعو الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم