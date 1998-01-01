خلال اجتماع طارئ.. النقابة والأطر الصحافية بغزة تدعو لاحترام حرية العمل الصحفي

غزة / سما /

عقدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين والأطر والمؤسسات الصحفية اجتماعا طارئا لها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بواقع الحريات الصحفية في قطاع غزة، والتي شهدت انتهاكات خطيرة بحق الصحفيين وحرية العمل الصحفي.

وأدان المجتمعون وبأشد العبارات الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة التي تعرض لها الزملاء الصحفيون خلال الأيام الماضية.

وندد المجتمعون بالاعتداء الآثم على الكاتب الدكتور عاطف أبو سيف، وطالبوا الجهات المعنية بالتحقيق الجدي فيه وتقديم الفاعلين للعدالة.

وطالب المجتمعون بالإفراج الفوري عن الزملاء الصحفيين المعتقلين، ووقف الاعتداءات عليهم ومحاسبة المعتدين.

وأكدوا في الاجتماع الذي ضم ممثلين عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين والتجمع الصحفي الديمقراطي والتجمع الإعلامي الديمقراطي والمكتب الحركي المركزي للصحفيين ومؤسسة فلسطينيات وبيت الصحافة والمعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، على ضرورة احترام حرية العمل الصحفي، وعدم عرقلة عمل الصحفيين في الميدان وفقا للقوانين المحلية والدولية التي تؤكد على حرية العمل الصحفي وعدم جواز فرض أي قيود عليها.