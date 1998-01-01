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مهنا: اعتقال العديد من عناصر الشعبية بغزة

الثلاثاء 19 مارس 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
مهنا: اعتقال العديد من عناصر الشعبية بغزة


غزة / سما/

 اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا ان الشعبية تبذل جهودا للإفراج عن المحتجزين بالحراك الشعبي بغزة.

واوضحت مصادر في الشعبية انه تم اعتقال واستدعاء عدد من ابناء الجبهة، منهم نجل القيادي رباح مهنا، مؤنس مهنا وتم الافراج عنه بعد اعتقاله عدة ايام، وعمر تايه الذي تعرض للاعتقال والتعذيب والاهانة بطريقة يصعب شرحها.
واكد مهنا ان العديد من ابناء الشعبية تم اعتقالهم الى جانب ابناء قطاع غزة على مختلف انتماءاتهم من الذين شاركوا في التظاهرات السلمية ضد الاوضاع الاقتصادية الصعبة.
واستنكر مهنا الاساليب التي تنتهجها حماس بقمع التظاهرات، بل كان عليها التعامل مع هذه التظاهرات بحكمة، مؤكدا ان المخرج الوحيد هو انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة.
واكدت الشعبية انها تقف مع جماهير قطاع غزة وترفض التعامل مع الحراك السلمي بمنطق امني.

كما قررت الجبهة الشعبية مقاطعة المسير البحري المقرر الثلاثاء شمال قطاع غزة.

وأكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية محمد الغول في تصريح صحفي مقاطعة الجبهة للمسير البحري؛ كخطوة إحتجاجية على سياسات القمع ووما وصفه بـ "التخوين والشيطنه" التي اتبعت ضد أهالي قطاع غزة الذين يطالبون بحياة معيشية كريمة.

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