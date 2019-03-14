منظمات"حقوق الإنسان" في فلسطين تطالب بالافراج عن المعتقلين ووقف انتهاك الحريات بغزة

رام الله /سما/

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان أنه ينظر بخطورة بالغة إلى تطورات المشهد وانهيار أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة، وتداعيات استخدام القوة المفرطة من قبل الأجهزة الأمنية، لمواجهة الحراك السلمي الذي بدأ بتاريخ 14/3/2019م، واستمرار الاعتقالات التعسفية.

وأشار مجلس المنظمات إلى ما تحمله هذه الأعمال من أبعاد ودلالات خطيرة على حالة حقوق الإنسان، تمخض عنها تقويض خطير للحق في الأمن الشخصي والسلامة الجسدية والحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي وحرية العمل الصحفي وحرية عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف مجلس المنظمات انه يتابع بقلق شديد الارتفاع المضطرد في أعداد المحتجزين، وإيداعهم في مراكز التوقيف وأماكن غير مخصصة للاحتجاز، وحرمانهم من الحق في تلقي الزيارة، والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، خلافاً للمعايير والضوابط القانونية، بالرغم من النداءات والمحاولات الحثيثة لمنظمات حقوق الإنسان، والرامية ابتداءً لاحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومبدأ سيادة القانون.

وأكد مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وفي ضوء استمرار منع طواقم عمل المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين في مراكز التوقيف، وعدم الكشف عن الأماكن غير المخصصة للاحتجاز، وباستثناء ما رشح إليه من معلومات، فإنه يُبدي خشيته من تعرض المحتجزين إلى مزيد من أنماط التعذيب وسوء المعاملة.

وطالب المجلس الجهات المسؤولة في غزة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين في قطاع غزة، وتمكين محامي المؤسسات الحقوقية من زيارة المحتجزين والاطلاع على أوضاعهم الصحية والقانونية، والإعلان عن كافة الأماكن غير الرسمية التي يُحتجز فيها المواطنون.

وكرر المجلس مطالبه السابقة بالتحقيق في الانتهاكات المقترفة ومحاسبة المسؤولين عنها، فإنه يكرر إلحاحه على ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان، من ممارسة دورها دون أية تقييدات لحماية الضحايا وضمان احترام القانون.

أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان سحر فرنسيس - المدير العام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان هالة القيشاوي جبر- المدير العام مؤسسة الحق شعوان جبارين - المدير العام مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس - المدير العام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين خالد قزمار - المدير العام بديل - المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين نضال العزة - المدير العام مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية - حريات حلمي الأعرج - المدير العام مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان صهيب الشريف - المدير العام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام عاروري - المدير العام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني – المدير العام