العالول: اتصالات وجهود تبذل مع مصر للضغط على حماس "لوقف ممارساتها في غزة"

رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن الاعتداء على المناضل عاطف أبو سيف بهذه القسوة من قبل حماس إلى جانب استهدافها لكوادر فتح إما بالاعتداء أو الخطف، خلفه أهداف خبيثة من أجل خلق أزمات في النسيج الفلسطيني وفتح صراع داخلي لتطبيق صفقة العار.

وأكد العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء ، أن جهودا حثيثة تبذل على المستوى الداخلي من خلال فصائل منظمة التحرير والمستوى الاقليمي تتمثل بالتواصل مع الأشقاء في مصر من أجل الضغط والتأثير على حماس للكف عن ممارساتها "القمعية" بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة.