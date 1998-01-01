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باريس سان جيرمان يقدم عرضاً ضخماً لضم توني كروس

الثلاثاء 19 مارس 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يقدم عرضاً ضخماً لضم توني كروس


وكالات / سما /

بعد الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا هذا العام ، بدأت الإدارة الرياضية في باريس سان جيرمان العمل نحو الموسم المقبل من أجل تجديد دماء الفريق في بعض المراكز وتقوية وسط الميدان.

ومع اقتراب رحيل أدريان رابيو خلال الأسابيع القادمة مجاناً بسبب انتهاء عقده ، فقد ظهر اسم جديد على الطاولة ليحل محله وهو توني كروس لاعب ريال مدريد ، والذي يعتبر حالياً واحد من أهم لاعبي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية أن باريس سان جيرمان على استعداد لتقديم مبلغ بقيمة 80 مليون يورو للحصول على اللاعب الألماني ، بالإضافة إلى زيادة راتبه بنسبة خمسين بالمئة لإقناعه بالانضمام إليهم.

وأشارت الصحيفة أن عودة زيدان إلى ريال مدريد تعني أن اتمام الصفقة ليس يكون سهلاً ، حيث أن المدرب الفرنسي لديه موقف واضح من توني كروس والذي يعتبره مهم جداً في مشروع الموسم القادم رغم انخفاض مستواه.

وتراجع أداء اللاعب توني كروس مع ريال مدريد بشكل كبير خلال الموسم الجاري ، حيث ارتكب بعض الأخطاء التي أدت للخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ، وعلى الرغم من ذلك ، لا يفكر النادي في الاستغناء عنه.

#باريس سان جيرمان #توني كروس

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