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آلية السفر عبر معبر رفح الأربعاء

الثلاثاء 19 مارس 2019 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح الأربعاء


غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، يوم الثلاثاء، عن آلية وكشف السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء 2019/3/20.
وقالت الداخلية إن الحافلات التي سيتم سفره هي المتبقي من الحافلة الأولى + الحافلات: الثانية والثالثة والرابعة من كشف (3/18).
ودعت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.
وشددت الداخلية على إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
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