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عريقات يلتقي المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية

الثلاثاء 19 مارس 2019 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

التقى الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس بلدية ميرامار -فلوريدا، ومرشح الرئاسة الأمريكية لعام ٢٠٢٠.

وقدم عريقات شرحا واسعا عن التطورات الحاصلة على الساحتين الميدانية والإقليمية، مؤكدا على ان مفتاح الامن والسلام والاستقرار في المنطقة يتمثل في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام الى جانب دولة اسرائيل على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة .

واكد عريقات ان جميع قرارات الادارة الأمريكية الحالية حول القدس واللاجئين والاستيطان والاحتلال وإغلاق ممثلية منظمة التحرير في واشنطن والقنصلية الأمريكية في القدس تعتبر مخالفة للقانون الدولي وخروجا فاضحا عن مرجعيات ومتطلبات صناعة السلام، وتغييرا جذريا في مواقف الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ عام ١٩٦٧، وأنها لن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما.

وأعاد عريقات التأكيد على تصميم الشعب الفلسطيني على استعادة وحدته الوطنية والجغرافية من خلال العودة الى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع بانتخابات حرة ونزيهة.

#صائب عريقات

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