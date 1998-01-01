حماس تستنكر الاعتداء على د.ابو سيف وتدعو الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم

رام الله / سما /

استنكرت حركة "حماس" الاعتداء الذي تعرض له عاطف أبو سيف القيادي في حركة فتح والناطق باسمها أمس الإثنين، داعية وزارة الداخلية لكشف الفاعلين ومعاقبتهم.

وقال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة، "نستنكر الاعتداء الذي تعرض له الأخ الدكتور عاطف أبو سيف القيادي في حركة فتح والناطق باسمها أمس الإثنين، وندعو وزارة الداخلية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.

وفي الوقت ذاته عبرت حماس عن رفضها واستهجانها لكل أشكال التصريحات والتلميحات المتسرعة التي صدرت عن حركة فتح أو غيرها، التي تحمل حماس أو الأجهزة الأمنية المسؤولية عن هذا الحادث المرفوض.