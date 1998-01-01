بلدية غزة تشرع بتنظيف جزر وشوارع رئيسة في المدينة

غزة / سما /

شرع قسم جمع وترحيل النفايات الصلبة في بلدية غزة بحملة لتنظيف جزر وشوارع رئيسة في المدينة استعدادا لفصلي الربيع والصيف وضمن جهود الحفاظ على نظافة المدينة .

وأفاد رئيس القسم م . نعيم كحيل أن أعمال شملت كنس الشوارع، وتنظيف الجزر وتنزيل مستوى التربة بداخلها، وتجوير الأشجار المزروعة في داخل الجزر .

وأوضح أن أبرز الشوارع التي شملتها أعمال النظافة هي؛ شارع عون الشوا المعروف بشارع 8 من تقاطع شارع الرشيد وحتى تقاطع شارع صلاح الدين، وشارعي الجلاء والقنال من مفترق الطيران وحتى شارع صلاح خلف، وشارع النصر من مفترق المجلس التشريعي وحتى مفترق الأمن العام، وشارع جمال عبد الناصر المعروف بشارع الثلاثيني .

وأضاف أنه تم أيضاً كنس وتنظيف شارع وجزر الأقصى المعروف بالصناعة، وشارع صلاح خلف في حي الشيخ رضوان من شارع الجلاء حتى شارع الرشيد، وشارع عمر بن عبد العزيز في حي الرمال الشمالي، وشارع الوحدة من مفترق " الشعبية" وحتى مستشفى الشفاء، وشارع صلاح الدين من مفترق " القرم " وحتى مفترق الشهداء جنوب المدينة .

وبين أنه سيتم الشروع خلال الأيام القادمة في تنظيف جزيرة وشارع بيروت، والقاهرة، , القدس، وشارع شارل ديغول، وشوارع أخرى في مناطق مختلفة من المدينة للحفاظ على نظافتها وتهيئة جزرها لزراعة الأشتال .

ودعا كحيل المواطنين في المدينة لضرورة إتباع إرشادات النظافة وعدم رمي النفايات في جزر الشوارع والأماكن العامة والشوارع والحدائق، والمشاركة مع البلدية في تعزيز ثقافة الحفاظ على صحة ونظافة المدينة .