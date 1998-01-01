لهذه الاسباب .. وقف تصدير البندورة والخيار من غزة

وكالات / سما /

قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة يوم الثلاثاء، وقف تصدير محصولي البندورة والخيار من القطاع للخارج مؤقتًا نظرًا لارتفاع أسعارها في الأسواق.

وذكر وكيل الوزارة إبراهيم القدرة أن القرار مؤقت حتى تستقر الأسعار، لافتًا إلى أن سبب الارتفاع يرجع للمنخفضات الأخيرة وغياب الشمس ما قاد لتأخر نضج المحصول ورافق ذلك فتح باب التصدير.

وأوضح أن الوزارة تراجع سياساتها التصديرية بناءً على الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن معظم ما يُسوق يتجه للضفة الغربية المحتلة، وجزء منه للخارج.

وبين القدرة أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار البندورة والخيار الأيام الماضية، فقد وصل سعر البندورة لخمسة شواقل للكيلو الواحد وثلاثة للخيار؛ منوهًا إلى أن وقف التصدير يمثل فرصة لانخفاض الأسعار.

وأعرب وكيل وزارة الزراعة عن أمله بأن تنخفض أسعار هذين المحصولين ليصل لشيقلين للبندورة وشيقل ونصف للخيار، "وهو سعر عادل بين المستهلك والمزارع".