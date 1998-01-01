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أحدث وأشهر عملية تجميل ترغب بإجرائها أغلب النساء!

الثلاثاء 19 مارس 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أحدث وأشهر عملية تجميل ترغب بإجرائها أغلب النساء!


وكالات / سما /

انتشرت في صفوف فئة من الجنس اللطيف موجة جديدة من عمليات التجميل، وأصبحت موضة "rich girl face‎" هي السائدة بينهن في الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ذي صن"، أن موضة "rich girl face" (وجه الفتاة الثرية) طغت على أغلب عمليات التجميل للفتيات والنساء من مختلف الأعمار.

وأكد جراح التجميل البريطاني المشهور، ديرك كريمر، أن إجراء عملية "rich girl face" يشمل الحشوات الموضعية وحقن الشفاه والخدود بالبوتكس، إضافة لعملية التقشير الكيميائي للبشرة (إزالة الخلايا الميتة من الطبقة العليا للجلد باستخدام الأحماض).

وارتفعت نسبة عملية تجميل "وجه الفتاة الثرية" بين النساء من سن 20 حتى 29 عاما، اللواتي يحلمن بإطلالة تشبه أصغر مليارديرة في العالم، كايلي جينر.

وقال الطبيب البريطاني: "الوجه (المنفوخ) لدى بعض الأوساط الغنية، يوازي حمل بعض الفتيات لحقيبة من ماركة لويس فويتون الجديدة، التي تدل فورا على حالة الرفاهية لحاملتها".

وأشار كريمر إلى أن فتيات هذا الجيل اللائي أجرين هذه العملية، على عكس الأجيال السابقة، لا يسعين لإخفائها عن الأنظار، فقد "أصبحت الآن الشفاه والخدود المنتفخة مثل سمكة فوغي مصدر فخر".

#التجميل #النساء

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